Acidente envolvendo um carro Fiat Strada e uma carreta boiadeira aconteceu na linha 155, estrada conhecida como Rodovia do Boi, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro procurou o quartel da Polícia Militar (PM) e contou que trafegava pela rodovia, quando teve que acessar um desvio no Km 22, em uma galeria que está sendo construída.

Contudo, em sentido contrário transitava uma carreta boiadeira em alta velocidade e ele encostou o máximo possível para dar passagem ao caminhão.

Porém, o carreteiro acabou batendo na lateral do carro e fugiu do local. Apesar dos estragos no carro, não houve feridos, apenas danos materiais.