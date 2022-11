Quem fica, quem sai? A partir de agora, essa é a pergunta principal em relação ao novo mandato em Rondônia.

O governador Marcos Rocha anda em intensas conversações com aliados, para a formação da equipe que o acompanhará no segundo mandato de governo. Alguns dos nomes mais quentes ficarão onde estão, como a primeira dama Luana Rocha, à frente da ação social e o empresário Júnior Gonçalves, comandando a Casa Civil.

Sérgio Gonçalves, eleito vice-governador, será substituído na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas o nome na cabeça do Governador ainda não foi confirmado. É praticamente certo que Luiz Fernando Pereira da Silva permaneça à frente da Secretaria de Finanças do Estado, que comandou com competência nos últimos quatro anos. No DER, volta com tudo o agora suplente de deputado federal Elias Rezende.

Na Educação, o nome que continua mais cotado é o do ex-secretário Suamy Vivecananda, embora até agora, o Palácio Rio Madeira/CPA não tenha sequer falado no nome do educador, que disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas não se elegeu. Na segurança pública, ao menos pelo que se ouve nos corredores, permanecerá o recém empossado secretário, o coronel Felipe Vidal. A Agricultura deve ficar com Luiz Paulo Batista, marido da deputada federal Jaqueline Cassol, nomeado em 1º de novembro. A grande dúvida ainda se relaciona com a saúde pública.

É o setor em que o governo mais quer dar atenção desde o primeiro dia no segundo mandato e onde há enormes desafios a serem superados, como a situação do João Paulo II e as obras do Hospital de Urgência e Emergência da Capital, só para citar alguns exemplos. Diz-se que Rocha gostaria de ter a deputada federal Mariana Carvalho na pasta, mas o assunto é tratado como segredo de Estado. Poderá, é claro, surgir muitas surpresas, mas por enquanto elas não são claras.

A diplomação dos eleitos deve ocorrer na próxima quarta-feira, dia 16, numa solenidade comandada pelo TRE, quando Rocha e todos os demais eleitos receberão seus documentos oficiais como escolhidos nas urnas. Pelo menos até lá, não há previsão do anúncio da equipe. No primeiro mandato, Marcos Rocha só anunciou seu secretariado na última hora, mesmo pressionado durante semanas, não só pelos aliados, como também por toda a mídia.

É possível também que ele deixe para anunciar todos os nomes numa só coletiva aos jornalistas e não ir anunciando na medida em que decide. Depois da tensão das eleições e de um rápido descanso, Rocha já está com seus olhos voltados para o período entre 2023 e 2026, que está chegando recheado de desafios e trazendo consigo a responsabilidade dele comandar, com sucesso, um dos Estados da Federação que mais têm crescido no país. É um pacote imenso de responsabilidades que o Coronel que ganhou mais quatro anos no poder, tem para enfrentar. Que o faça bem feito!

CNJ DECIDE PELO ÓBVIO: MAGISTRADOS TÊM QUE MORAR NA COMARCA ONDE ATUAM

Deveria ser o óbvio ululante como dizia o inesquecível Nelson Rodrigues, o servidor morar onde trabalha, Mas não esqueçamos que aqui é o Brasil, um país onde nem sempre o óbvio merece essa nomenclatura. O caso de uma das grandes batalhas do presidente da OAB rondoniense, Márcio Nogueira, sintetiza bem tudo isso. Márcio, em nome da entidade que reúne milhares de profissionais do Direito estava reivindicando uma coisa simples: que os magistrados residissem na cidade onde trabalham. Ele vinha recebendo dezenas de informações de advogados que não conseguiam atendimento dos magistrados, principalmente da Justiça do Trabalho. Muitos deles, mesmo sendo responsabilizados por Varas em Rondônia e especialmente em Porto Velho, somente atendiam de forma não presencial, simplesmente porque moram em outras localidades e até em outros Estados. O assunto se tornou nacional, porque advogados de várias regiões do país estavam tendo prejuízos, em função disso. Agora, depois de longo tempo, o Conselho Nacional de Justiça decidiu com a famosa frase de Nelson Rodrigues. É óbvio ululante que os juízes têm que residir onde judicam. Nogueira e seus parceiros do Direito, é claro, comemoraram o avanço.

AEROPORTO É UM DOS MAIS PONTUAIS DO MUNDO, MAS AINDA FALTA MUITO PARA SE COMEMORAR

Falta muitoooooo ainda, para que nosso aeroporto possa realmente ser considerado internacional, mas os avanços, desde que privatizado, sob o comando do grupo Vinci, aquele gigante que é responsável por mais de 50 aeroportos nas Américas, Europa e Ásia. Uma das conquistas foi a posição número 20, entre os que proporcionaram mais pontualidade nos voos, entre mais de 1.200 aeroportos catalogados mundo afora. Outra: o aumento no número de voos (foram quase 11 mil, nos primeiros nove meses de 2022) e de passageiros: 557 mil no mesmo período. Este total, segundo a concessionária, representa um movimento de 98 por cento no número de pessoas que voaram daqui, em relação ao período anterior à pandemia e, ainda, 61 por cento a mais do que os aviões que partiram de Porto Velho levaram de passageiros, em 2019, antes da pandemia. O que falta? A estrutura é ruim; não há local para que os visitantes assistam chegadas e partidas dos aviões, como o há em todos os aeroportos do Planeta e, ainda, não há alfandegamento nem Delegacia da Polícia Federal, para que os voos internacionais possam ser realizados. Avançamos, mas ainda estamos muito longe do mínimo ideal.

UM RELATÓRO QUE NÃO CONCLUI NADA E DEIXA SÓ DÚVIDAS. E A DÚVIDA É PRÓ RÉU

Teve ou não teve fraude nas urnas? O enorme relatório das Forças Armadas está sendo interpretada de formas diferentes, dependendo de quem o analisa. Para os esquerdistas, vencedores da eleição e seus aliados de primeira hora do STF, ficou claro que o relatório não encontrou nada de irregular nas urnas. Não é o que pensam os que perderam o pleito Presidencial. Para eles, fica notório e claro a afirmação de que em nenhum momento as Forças Armadas concluíram que não houve irregularidade ou fraude. Apenas que não as conseguiram constatar, porque foram impedidos pelo TSE de ter acesso ao código fonte. Daí em diante, cada um interpreta a seu gosto. Ora, todos os cuidados que o Ministério da Defesa teve para escrever o relatório, deixa claro que os militares pisavam em ovos. Tivessem sido mais diretos, mais contundentes, não deixariam dúvidas sobre o fato de não saberem o que realmente aconteceu nas urnas porque não puderam investigar a fundo. Simples assim. Com todo o palavreado rebuscado, em páginas e mais páginas, agora fica a dúvida. E quando há dúvida, ela é pro réu. Ou seja, do jeito que apresentou seu relatório, os militares absolveram o TSE. O resto é choro.

A ESTRANHA TRAJETÓRIA DO VEREADOR MAIS VOTADO DE PORTO VELHO, QUE RENUNCIOU AO MANDATO

Obviamente que os bastidores e a razão real não serão divulgadas, na estranha renúncia do vereador mais votado da última eleição em Porto Velho. O Pastor Vanderlei Silva, com aval e apoio total da Igreja Universal, conseguiu nada menos do que 3.772 votos. Muito se esperava dele, uma liderança incontestável na sua comunidade e uma das vozes mais respeitadas na sua congregação religiosa. Passados dois anos de mandato, obscuro, sem qualquer destaque na sua ação na Câmara Municipal, Vanderlei anunciou que iria renunciar ao seu mandato. Obviamente ninguém comenta, mas é claro que a decisão tem a ver com seu grupo político e religioso. Para a Universal, os mandatos não são apenas dos eleitos que ela apoia, mas sim também dela e dos seus irmãos de fé. Já houve outros casos semelhantes, mas nunca se sabe exatamente o que aconteceu. Vanderlei deixa a Câmara depois de um mandato sem brilho.

Está sendo substituído pelo até agora suplente, o enfermeiro Roneudo Soares Ferreira, também do Republicanos. Roneudo teve 1.319 votos (quase três vezes menos que Vanderlei) representa o distrito de União Bandeirantes, onde é considerado uma importante liderança. Não se sabe se o mandato dele será compartilhado com a sua igreja.

O EMPREGO DISPONÍVEL PARA CADA VEZ MAIS GENTE. NUM SÓ DIA, 1.100 VAGAS OFERECIDAS EM RONDÔNIA

Não há como não se registrar o número. Nada menos do que 1.100 novas vagas de emprego, em sua grande maioria para pessoas sem especialização, disponíveis em Rondônia, nesta quinta-feira. Isso mesmo. Num só dia, a plataforma “Geração Emprego” é usada por inúmeras empresas de todas as regiões do Estado para convocar novos trabalhadores. Em média, o volume diário de empregos oferecidos no Estado, em média, fica entre 300 e 400 vagas. Agora deu um salto, abrindo mais de mil postos em apenas um dia. Os que ainda não estão no mercado podem começar a correr atrás. São vagas para atendente de lanchonete, por exemplo, até estagiário de arquitetura. Mas há também posto de trabalho para a estranha função de “selecionador de ovos”, assim como para mecânico de ar condicionado, garçon, pintor e muito mais. O maior número de oportunidades é em Porto Velho. Rondônia é um dos estados da região norte com o menor número de desempregados. No seu segundo mandato, já destacou o governador Marcos Rocha, combater o desemprego e lutar pela abertura de cada vez mais postos de trabalho estará entre suas prioridades.

A ENÉSIMA OPERAÇÃO CONTRA O GARIMPO ILEGAL TAMBÉM NÃO VAI RESOLVER ABSOLUTAMENTE NADA

Quantas operações contra o garimpo ilegal em terras indígenas já foram realizadas só este ano e a que custo? Nesta semana, mais uma. Novamente na Reserva Roosevelt (sim, naquela em que foram brutalmente assassinados 29 garimpeiros, em abril de 2004 e, certamente ninguém será punido, porque os processos estão engavetadas e caminham para a prescrição). Ali, sem qualquer surpresa, policiais federais descobriram várias dragas e balsas, barcos, equipamentos, tudo destruído ou apreendido. A operação, com a participação dos federais e de fiscais do Ibama, também foi realizada na região do Parque Aripuanã. O eterno enxuga gelo, logicamente não resolve absolutamente nada. Tão logo as forças policiais deixam a área, seja em Roosevelt ou qualquer outro local, os garimpeiros ilegais (a maioria deles em acordos com os caciques) voltam a buscar ouro, diamantes e outras riquezas, levando-as e não deixando um só centavo para o Estado e para a União. Esta forma burra de combater a garimpagem ilegal, que nunca funcionou, vai continuar por longos e longos anos, até que se decida tratar a questão dos garimpos com seriedade e controle total do Estado, como instituição.

NO MEIO DE TANTAS COISAS RUINS, UM FATO A SE COMEMORAR: ALEIJADOS VOLTAM A ANDAR NA SUIÇA

Nem tudo são guerras, confrontos, terror, maldades. Há também coisas boas na Humanidade, embora elas sejam escondidas, no geral, entre tantas notícias negativas e ruins que abundam em todas as mídias, tanto no Brasil quanto mundo afora. ‘’Aqui neste espaço, contudo, as coisas boas têm sim destaque. Por isso, comemora-se mais um grande avanço da ciência. Pelo menos nove pessoas com paralisia por lesão na medula espinhal, causa que aleija milhares e milhares de pessoas mundo afora, todos os anos, voltaram a caminhar. Todos foram submetidos a um tratamento inovador, criado por um grupo de cientistas suíços. O ponto de partida foi estudar em camundongos, uma família de neurônios que expressam um tipo específico de gene, conhecimento foi essencial para o processo de recuperação da função motora em humanos. Os pesquisadores também criaram uma espécie de mapa 3D da medula espinhal. As descobertas marcam um enorme avanço na reabilitação de pacientes com lesão na medula espinhal, que hoje não conseguem andar.

PERGUNTINHA

Com a eleição do presidente Lula, que vai mudar a atual política ambiental, você acredita que ainda há chance do asfaltamento da BR 319, que liga Porto Velho a Manaus ou podemos desistir de esperar por isso?