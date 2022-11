A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), encerrou na última quarta-feira, 9, o curso de salgados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A oficina, totalmente gratuita, foi oferecida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e formou 15 pessoas.

O curso de salgados teve a duração de 40h, e foi realizado nas últimas duas semanas, para as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Valéria Valiante, coordenadora do Cras, aponta que os cursos são oportunidades para novas fontes de renda. “Formamos mais uma turma, mais quinze pessoas que estão capacitadas na área e com seus certificados em mãos. Agora todos os envolvidos podem colocar na prática o que foi aprendido aqui, e melhor, ganhando dinheiro através do seu esforço”, aponta Valéria.

Ronildo Macedo, prefeito interino de Vilhena, aponta que este é o dever do poder público, capacitar aquele que precisa. “Torço para que todos consigam obter uma boa renda através desta oficina. Este é o nosso dever, formamos parcerias com as entidades, para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Pretendemos fazer ainda mais, oferecendo uma variedade de cursos de forma gratuita”, destaca o mandatário municipal.

OPORTUNIDADES

Estão em andamento, outros dois cursos, focados para as pessoas cadastradas no CadÚnico, o de manicure e pedicure, e o de auxiliar administrativo, ambos com a duração de 160h.

Para mais informações sobre novos cursos, basta entrar em contato com o Cras através do telefone (69) 3321-4988, ou pelo endereço na avenida Rio Grande do Norte, nº 1950, Setor 19, das 7h às 13h.