A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação de um amigo da família do vereador Thiago José Monteiro Vieira, de 39 anos, baleado no dia 22 de setembro de 2022, dentro de sua casa na cidade de Colorado do Oeste, que o principal suspeito de ter mandado executar o parlamentar pode ter fugido para os Estados Unidos da América (EUA).

Após ser baleado Thiago ficou internado por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena. Contudo, não resistiu e morreu.

Durante investigação, ação conjunta da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM), chegou a uma casa no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde informações dava conta que o suspeito de ter atirado contra o vereador estava escondido. Porém, antes do efetivo chegar ao local ele conseguiu fugir.

Entretanto, após alguns dias, o suspeito se apresentou na delegacia de Polícia Civil e negou o crime.

Todavia, desde o crime, o principal suspeito de mandar matar o vereador era o ex-marido da atual mulher de Thiago.

De acordo com informação de um amigo da família, o suspeito morou por seis anos nos Estados Unidos e estava separado, mas queria reatar o casamento.

No mês de abril voltou para o Brasil. A ex-esposa morava em Porto Velho com dois filhos do suspeito, sendo, um e 7 e outro de 12 anos, além de um recém-nascido, filho de Thiago. Entretanto, após ganhar bebê a mulher foi para Colorado morar com Thiago.

O ex-marido da atual esposa de Thiago desapareceu após o crime. Um amigo da família do vereador conta que a pensão dos filhos do suspeito quem está pagando é seu irmão.

O amigo ainda conta, que as crianças perguntam a mãe pelo pai, ela pede para perguntarem ao tio, no qual apenas responde que o pai viajou, mas não diz para onde.

Como o suspeito morou por seis anos nos Estados Unidos, desconfia-se que ele tenha fugido para lá.

A Polícia Civil segue investigando o caso.