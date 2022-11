Certamente o ano de 2022 é muito positivo para a arbitragem de Rondônia, com atuações impecáveis Márcia Bezerra Lopes Caetano chega ao final do Brasileirão escalada para a 14ª partida da competição.

América Mineiro e Atlético Goianiense jogam no estádio Independência pela 38ª rodada Leandro Pedro Vuaden do Rio Grande do Sul comanda a arbitragem, com os assistentes Michael Stanislau também do Rio Grande do Sul e Márcia Bezerra Lopes Caetano de Rondônia.

Presença frequente nas escalas do Brasileirão Márcia inseri a arbitragem de Rondônia no maior campeonato do mundo, demonstrando o potencial do quadro de árbitros do Estado. América – MG e Atlético Goianiense se enfrentam às 16h no Independência em Belo Horizonte.