Vilhena será palco para um dos cantores mais aclamados de todos os tempos no Brasil, Murilo Huff.

O evento será realizado dia 22 de novembro véspera de feriado, com o início programado a partir das 22h e acontece no BT Ranch.

Com músicas que rapidamente viralizaram nas plataformas, o cantor Murilo Huff conquistou milhares de fãs com grandes hits em sua voz e composições gravadas por nomes de referência no estilo musical.

Aclamado pelo público, a apresentação tem lugar reservado para os sucessos “Dois Enganados”, canção gravada com a ex-namorada, Marília Mendonça, “Pino da Granada”, o lançamento “Perfeito para ficar sozinho” e muitos outros.

Nascido em Goiânia, Murilo acumula grandes sucessos em sua carreira e hoje é um dos grandes nomes do cenário da música atual.

Os organizadores que são de Cuiabá em parceria com a Diip Bar e VX entretenimento prometem sucesso total na noite.

Em visita ao Extra de Rondônia na manhã de sexta-feira, 11, Gabriel Guerra, que é um dos organizadores do evento, informou uma superpromoção de Black Friday na compra de ingressos.

Confira:

Compre 3 ingressos VIP por apenas R$160,00 ou 3 ingressos pista no valor de R$100,00, além disso pode estar parcelando em até 2x no cartão com o acréscimo de 5%, válido apenas para compras de 3 unidades, não permitido a venda individual.

Pontos de vendas no Empório de Tereré & Cia, localizado no Parque Shopping Vilhena.

Para mais informações e compra de camarotes empresarias (69) 98488-8064.

Promoção válida até segunda-feira, 14, até às 22h.