O Exame Nacional do Ensino Médio – Enem possibilita o ingresso em instituições de Ensino Superior, razão pela qual – dada sua amplitude e importância – vem se tornando um elevado desafio para executar sua logística de distribuição, bem como aplicação das provas.

Com o objetivo de promover a segurança institucional do evento em Rondônia, o governo do Estado por meio da Polícia Militar de Rondônia – PMRO desencadeou a Operação Enem 2022.

O evento ocorrerá no período de 12 a 14/11/22 e 19 a 21/11/22 em que a PMRO, especialmente, terá a missão de promover a segurança dos veículos que estiverem designados para realizar o transporte das provas desde o local de centralização até as escolas e também a segurança no entorno dos locais de aplicação do exame.

Atuando ainda na proteção do retorno das provas e gabaritos, perfazendo amplitude estrutural de percurso por meio de 29 rotas, cuja destinação chegará a 24 municípios, permitindo que 30.669 inscritos realizem suas avaliações, nos 121 locais estabelecidos pela organização do evento.

De acordo com o Comando Regional de Policiamento I, em Rondônia, o Ministério da Educação por meio do Inep – Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Anísio Teixeira, definiu os locais das provas nos municípios de Alta Floresta, Alto Paraiso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.