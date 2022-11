Um homem foi preso na manhã deste sábado, 12, após agredir pessoas com um facão na feira de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem com sinais de embriaguez chegou numa barraca de pastel na feira do bairro Jardim Eldorado, sentou a mesa e pediu um pastel, passado algum tempo, o homem ficou nervoso com a suposta demora, e começou a maltratar as atendentes e jogar coisas que estavam em cima da mesa nelas.

Com isso, pessoas que estavam no local pediram para o homem se acalmar e o homem teria ficado mais nervoso ainda, foi até o carro, entrou deu uma volta na quadra e retornou com um facão na mão.

Vendo que seriam atacadas pelo homem as pessoas reagiram e conseguiram desarmá-lo. Porém, duas pessoas foram atingidas com golpes de facão, uma mulher teve cortes nos dedos da mão e outro rapaz sofreu um corte na perna. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conduziu o suspeito para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.