O Fifa 23, jogo de futebol mais popular do planeta, previu que a final da Copa do Mundo de 2022 será entre Brasil e Argentina, com os hermanos levantando o troféu no Catar após vitória simples por 1 a 0.

O game acertou o resultado das últimas três edições de Copas, que terminaram com a Espanha (2010), Alemanha (2014) e França (2018) campeãs.

Na campanha vencedora da Argentina, Messi e companhia passaram em primeiro no Grupo C e depois bateram Dinamarca (oitavas), Holanda (quartas) e a atual campeã França (semis). Já o Brasil, também vencedor do Grupo G, passou por Coreia do Sul, Alemanha e Portugal. Na decisão pelo terceiro lugar, a simulação feita no jogo da EA Sports colocou a França como vencedora, após vitória de 4 a 2 em cima de Portugal.

Além de prever a Argentina campeã, o game também previu que o craque Lionel Messi, que disputará no Catar sua quinta e última Copa, será o artilheiro do torneio, com 8 gols marcados nas sete partidas. Na sequência vêm o holandês Memphis Depay e o francês Kylian Mbappé, com 6 tentos cada. Pelo Brasil, Vini Jr. e Richarlison terminaram com 5 bolas na rede cada.

Apesar dos acertos consecutivos em relação ao vencedor da Copa do Mundo, a simulação deste ano traz um erro: como Brasil e Argentina avançaram em primeiro lugar em seus respectivos grupos, as seleções não poderiam se enfrentar na final, pois se encontrariam nas semifinais do torneio, segundo o chaveamento oficial da Copa do Mundo do Catar.