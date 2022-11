Um jovem que dirigia um carro VW Saveiro, com placa de Vilhena, foi preso na noite de sábado, 12, após acertar uma barraca de manifestantes no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz chegou em frente ao CTG, onde centenas de pessoas estão acampadas no apoio a manifestações que acontece pelo Brasil, deu a volta e entrou no pátio com o automóvel que estava com o para-brisa quebrado, entre outras avarias, o condutor só parou depois que bateu em uma barraca.

O rapaz desceu do carro alterado e foi em direção à cozinha de outra barraca, porém, as pessoas perceberam que o jovem estava com sinais de embriaguez, e com isso, o mobilizaram e comunicaram a Polícia Militar (PM), que chegou rapidamente ao local e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual aceitou e o resultado apontou 0.36 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, ou seja, estava embriagado.

O jovem é morador da cidade de Vilhena, e segundo a família estava aproximadamente três dias sem dar notícias. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

O carro foi liberado para um primo do rapaz que estava no CTG.

