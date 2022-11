Bom senso. Equilíbrio. Defesa irrestrita da democracia. Essa é a síntese da nota oficial das Forças Armadas, de um lado defendendo o direito do povo brasileiro de protestar nas ruas e na frente dos quartéis e, de outro, condenando excessos, como os bloqueios ilegais que impedem o direito de ir e vir.

Ao mesmo tempo em que quer que a Constituição seja cumprida pelo povo brasileiro, a nota dos militares dá um recado direto aos arroubos de ditadura, vindos principalmente de alguns ministros do STF.

Diz a nota, em determinado trecho: “a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas Instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião, pacificamente e à liberdade de locomoção no território nacional”. Lembrou ainda que “não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Ou seja, num palavreado traduzido livremente, Exército, Marinha e Aeronáutica avisam, a quem interessar possa (e o recado certamente foi recebido pelos que teimam em pisotear a Constituição), que nossa Carta Magna não pode ser conspurcada e que a liberdade será sempre defendida pelas Forças Armadas.

O recado foi dado. Os militares estão ao lado da lei, da Constituição, da liberdade, contra a censura e deixaram claro suas exigências. A conclusão da nota conjunta, que está sendo lida, certamente, em todos os recantos do país, avisa: “temos primado pela Legalidade, Legitimidade e Estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de Soldados Brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a Fé no Brasil e em seu pacífico e admirável Povo”.

Ou seja, toda a estrutura de comando das nossas forças militares está agarrada à determinação do cumprimento da lei e da ordem. Os ditadores de plantão imaginam-se, estão bem avisados. Se continuarem a tratar o Brasil como o quintal de suas casas; se continuarem a ignorar os direitos de um povo livre, que pode pensar, sair às ruas; dizer o que pensa, essa gente que quer nos ver sob seu tacão, pode sim acabar se dando muito mal. Há, na nossa Constituição, formas claras de acabar com ditadores e déspotas. E, se houver necessidade, a lei será usada quem não a respeitar. A nota das Forças Armadas, portanto, é tudo de bom para o Brasil!

VICE CONTINUARÁ SECRETÁRIO E CARLOS MAGNO PODE COMANDAR O INSTITUTO DE TERRAS DE RONDÔNIA

Claro que a confirmação oficial só será dada quando houver o anúncio definitivo da nova equipe do governador Marcos Rocha para seu segundo mandato. Mas, conversas quentíssimas ouvida nos bastidores palacianos dão conta que mais duas decisões já teriam sido tomadas. A primeira delas é que o vice-governador eleito, Sérgio Gonçalves, continuará como secretário, comandando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDI.

A outra, certamente uma surpresa muito positiva: Carlos Magno foi convidado, mas ainda não respondeu, para ser o titular do Instituto de Terras de Rondônia, que será criado para tratar principalmente da regularização fundiária, uma das questões mais complexas em Rondônia e a qual Rocha pretende dar atenção muito especial. Magno ainda não se definiu, porque também foi convidado pelo prefeito Hildon Chaves para comandar a Semagric, a Secretaria Municipal de Agricultura da Capital. Uma fonte próxima ao ex-deputado e ex-chefe da Casa Civil do governo Ivo Cassol, informou que ele estaria mais propenso a atuar na Prefeitura, mas a definição deve surgir nesta segunda ou na terça-feira. Seja onde for que estará à frente, Carlos Magno, com sua experiência e talento, certamente dará uma importante contribuição.

ROCHA NA COP 27 DEFENDENDO OS INTERESSES DO ESTADO E EM ISRAEL, FECHANDO NEGÓCIOS COM O TAMBAQUI

Por falar em Rocha, ele está fazendo um périplo pelo Oriente Médio. Participa da COP 27, no Egito e em Israel, terá encontros de negócios com empresários em Tel Aviv e Jerusalém. A viagem começou conturbada, porque depois de quase 48 horas de aeroportos, voos e troca de aviões, o Governador descobriu que sua bagagem foi extraviada (senão roubada) e acabou chegando ao seu destino apenas com a roupa do corpo e seus documentos pessoais. Teve que improvisar, usando um único terno e comprando outros, que ainda tiveram que ser ajustados, para cumprir os compromissos oficiais. Na COP 27, Rocha diz que viajou “para defender interesses de Rondônia. Ele alega que sua participação tentará “impedir que ideias contrárias ao desenvolvimento do Estado sejam implantadas por atores mundiais e possam prejudicar classe produtiva do Estado”. O Governador destaca que quer “proteger o meio ambiente sim, mas sem esquecer que a prioridade são os seres humanos”. Já em Israel, entre outros negócios, Rocha está tratando da vendfa do nosso tambaqui a grandes empresários judeus.

ZÉ JODAN ASSUME O GOVERNO PELA ÚLTIMA VEZ. ELE CUMPRIU COM DIGNIDADE SEU PAPEL DE VICE

Provavelmente pela última vez, o vice-governador do Estado, o empresário Zé Jodan, de Rolim de Moura assumiu interinamente o pdoer, nesta semana, durante a viagem de 15 dias do governador Marcos Rocha ao exterior. Faça-se justiça: Jodan foi um vice competente, sempre pronto para entrar em ação quando convocado e, mais que isso, cumpriu seu papel com fidelidade não só aos rondonienses, mas também ao então seu companheiro de chapa na eleição de 2018. Teve prejuízos pessoais, porque não pode se dedicar muito à política (tanto que não se elegeu deputado estadual, na disputa de outubro), já que, além de missões de governo, precisou estar atento às questões do grupo empresarial que lidera, no agronegócio de Rondônia. Foi sempre atento às causas maiores do Estado, mas nunca com estardalhaço e tentativa de criar factoides para manter-se na mídia, além, é claro, de jamais conspirar contra seu comandante, como muitos vices o fazem, tanto na história política de Rondônia quanto do Brasil. Discreto e eficiente, Zé Jodan encerra sua participação na administração estadual com duas semanas de reuniões com secretários e assessores e se despede do cargo sabendo que o cumpriu exatamente dentro dos preceitos da dignidade que a função exige.

TRE AGENDA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO. HORÁRIO E LOCAL AINDA INDEFINIDOS

O Tribunal Regional Eleitoral – TRE – programou para o dia 15 de dezembro, uma quinta-feira (e não novembro, como publicou erroneamente este Blog em sua última edição), a diplomação dos eleitos em Rondônia, tanto no primeiro quanto no segundo turnos. Ainda não há detalhes sobre o evento, porque o Tribunal ainda deve definir local e horário para um momento dos mais importantes do pacote da democracia, quando os que foram os vencedores nas urnas recebem seus documentos que dão legalidade à posse em seus respectivos cargos. Os detalhes da solenidade de diplomação estão sendo ultimados, segundo fontes do TRE. A diplomação será comandada pelo desembargador Paulo Kiyochi Mori, com a presença dos demais membros do tribunal. Por enquanto, ainda não há definição do local, mas uma das principais hipóteses é qu o grande evento seja realizado no auditório da Unopar, um dos maiores da Capital, com capacidade para cerca de mil pessoas. Serão diplomados o governador Marcos Rocha, seu vice, Sérgio Gonçalves; o senador Jaime Bagattoli; os oito deputados federais e seus suplentes e os 24 deputados estaduais e seus suplentes.

DELEGADO RODRIGO, ELEITO PARA A ASSEMBLEIA, É MAIS UM NOVO NOME QUE CHEGA PARA VALORIZAR NOSSA POLÍTICA

Mais um “cara nova” na Assembleia Legislativa em destaque. Trata-se do delegado de Polícia Rodrigo Camargo Ribeiro, de Ariquemes, que assume pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. Policial competente e respeitado, Camargo Ribeiro, gaúcho da cidade de Bagé, ingressou na Polícia Civil de Rondônia em 2011, escolhendo Ariquemes como seu base. Ao longo da carreira, já atuou como Delegado Titular da Delegacia especializada em crimes contra o Patrimônio, Delegado Titular da Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente e Delegado Titular da Delegacia de Homicídios, unidades policiais estas vinculadas a Delegacia Regional de Ariquemes. Atualmente é o Delegado Regional de Ariquemes exercendo a gestão da Polícia Civil nos municípios que englobam a citada regional: Ariquemes, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cacaulândia, Monte Negro, Buritis, Campo Novo de Rondônia, distritos do Garimpo Bom Futuro e Garimpo Massangana. O policial tem uma longa e vitoriosa ficha funcional, comandando inclusive operações de grande vulto. Se elegeu deputado estadual com 11.804 votos, pelo Republicanos, partido do atual presidente da Assembleia Legislativa. É um nome que chega para, certamente, qualificar ainda mais o parlamento rondoniense.

GOVERNO COMEÇA COM APOIO DE PELO MENOS 16 DOS 24 DEPUTADOS, MAS BASE PODE AUMENTAR

Dos 24 deputados que vão compor o parlamento estadual de Rondônia nos próximos quatro anos, a maioria eleita é de partidos da base aliada do governador Marcos Rocha. Pelo menos 16 entre os 24 já estão confirmados na base aliada. Há possibilidade real que ao menos outros cinco possam aderir a este grupo de apoio ao Palácio Rio Madeira/CPA. Os 15: Ieda Chaves, Gislaine Lebrinha, Rosângela Donadon, Ezequiel Neiva e Cirone Deiró, todos do União Brasil; Marcelo Cruz, Edevaldo Neves e Ribeiro do Sinpol e Pedro Fernandes, todos do Patriotas/PTB, agora chamado de Mais Brasil; Alex Redano e Delegado Rodrigo Camargo, do Republicanos; Jean Oliveira e Dr. Luis do Hospital, do MDB; Ismael Crispin, do PSB; Delegado Lucas Torres, do PP e Alan Queiroz, do Podemos. Os que ainda poderão ainda passar a apoiar o governo: Dra. Thaíssa Sousa, do PSC; Cássio Gois, Nim Barroso, do PSD. Na oposição, devem ficar Laerte Gomes, do PSD; Cláudia de Jesus (PT). Não se sabe ainda qual será a posição dos dois representantes do PL, Jean Mendonça e Afonso Cândido. Claro que o quadro poderá mudar muito ainda, mas, nesse momento, é essa a situação.

GABINETE LOTADO: JAQUELINE RECEBE RONDONIENSES E DESTACA EMENDAS DE 230 MILHÕES DE REAIS PARA O ESTADO

Passada a eleição, tudo volta ao normal, inclusive no trabalho dos parlamentares rondonienses em Brasília. Nesta semana, uma das salas recebeu maior número de visitantes foi o da deputada Jaqueline Cassol, nome de destaque na política regional. Como sempre fez no mandato, a parlamentar faz questão de manter escancaradas as portas do seu gabinete, para ouvir e receber os pleitos de autoridades, prefeitos e vereadores do nosso Estado, apoiando-os nas suas reivindicações junto ao Poder central. A parlamentar atendeu pleitos de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e lideranças de Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Primavera de Rondônia, Pimenta Bueno, Santa Luzia D’Oeste, Colorado D’Oeste, São Felipe D’Oeste, Cacoal, Cerejeiras, Chupinguaia e Espigão do Oeste. Também esteve com representantes da UNIR. A reitora, Marcele Pereira, juntamente com os pró-reitores de pesquisa e planejamento, apresentaram um relatório de prestação de contas dos recursos das emendas de bancada disponibilizados pela deputada. Já o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Edslei Rodrigues de Almeida, e o pró-reitor de Administração, Arijoan Santos, reafirmaram a parceria com a parlamentar. Em seu mandato, Jaqueline já destinou mais de 230 milhões de reais para os 52 municípios de Rondônia.

DECLARAÇÕES INFELIZES CAUSARAM, EM POUCAS HORAS, PREJUÍZOS DE 160 BILHÕES À NOSSA ECONOMIA

A economia não é para amadores. Discurso político, como se a campanha já não tivesse terminado, só pode trazer prejuízos ao país. O presidente eleito, Lula da Silva, ao invés de deixar o assunto para especialistas, voltou ao discurso petista dos anos 80, sobre as questões econômicas e deu no que deu: em poucas horas, um prejuízo de mais de 160 bilhões de reais com queda da Bolsa de Valores e enormes problemas para o Brasil. Some-se a isso, outra má notícia, no mesmo pacote: uma queda de 13 por cento no preço das ações da Petrobras, depois de publicações infelizes no twiter, pela presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Ao afirmar que não respeitar o teto de gastos não pode ser considerado gasto, mas sim investimento, destacando que a prioridade devem ser as questões sociais, Lula acabou merecendo críticas não só dos opositores, mas também em grupos de especialistas aliados. O mercado continua esperando a indicação do novo ministro da Economia. Tal personagem pode dar segurança ou até piorar a situação? Por enquanto, os aliados de Lula torcem para que ele não abra mais a boca para discursos amadores sobre economia, para que não corra o risco de quebrar a bolsa e fazer com que os investidores retirem seus dólares do Brasil.

PERGUNTINHA

Você está acompanhando as informações da Copa do Mundo do Catar? Sabia que nossa Seleção estreia dia 24, às três da tarde, horário de Rondônia, contra a Sérvia?