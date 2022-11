A projeção da inflação do Banco Central para o ano corrente é de 3,50%, adicionado de uma variação de mais ou menos 1,5%. A inflação acumulada de Janeiro a Outubro.22 foi de 4,70%, em boa parte devida a uma deflação nos meses de Julho a Setembro.

Todos desejamos a redução da taxa inflacionária. Contudo, ela não vem de forma automática, nem desacompanhada de sacrifícios e custos monetários. Tanto as empresas, como o poder público e os consumidores, são convocadas a participar da batalha anti-inflacionária.

Examinando as informações provenientes da bolsa de valores, tornadas públicas através dos balanços empresariais, constatamos que o nível da atividade econômica do terceiro trimestre deste ano versus o do ano anterior, apresentou um pequeno avanço nas receitas, porém houve uma redução significativa no lucro das organizações. Está ficando difícil manter bons resultados financeiros de forma contínua.

Os acionistas podem não gostar muito desse desempenho, porém é isso o que costuma ocorrer no mercado. A inflação oficial do pais vem diminuindo nos últimos meses, conforme os indicadores do governo. Nas épocas inflacionárias é comum haver uma elevação generalizada dos preços das mercadorias e serviços, inclusive gerando lucros crescentes. Todos anseiam elevar seus resultados, de maneira simplista, mediante o aumento de preço.

Agora, no entanto, quando a curva começa a cair, há uma dificuldade enorme com a redução das vendas; outra dificuldade é cortar a despesas no montante necessário. Todos desejam a queda da inflação, mas bem poucas firmas estão dispostas a reduzir suas receitas e resultados finais.

A estabilização dos preços é um anseio justo e natural da comunidade. Alguns acham que o combate da inflação deve ser liderado pelo governo federal. No mundo capitalista onde vivemos, prevalece a liberdade econômica e a aplicação da lei da oferta e da procura. A inflação será debelada se formos capazes de ir às suas origens do problema; se adotarmos medidas técnicas apropriadas; e estimularmos a intensificação da concorrência.

É doloroso e constrangedor ver a renda e o poder de compra dos cidadãos serem absorvidos pelos índices de inflação.

A gestão empresarial eficiente é trabalhosa e complexa; não consiste em apenas repassar as variações de custos e despesas operacionais aos preços. Por isso, em alguns países e circunstâncias, a inflação deveria ser um fenômeno temporário porém tem se transformado em um cenário permanente, em nossos orçamentos mensais. Todos podemos passar por uma restrição temporária; não suportaríamos uma restrição forma permanente. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.