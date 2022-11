Real Ariquemes, Guaporé, Sant German e Vilhenense continuam na disputa do título da competição.

Quase um mês de competição inicialmente com dez clubes, a disputa pelo título do Rondoniense sub17 vai se afunilando, no último fim de semana chegou ao fim a segunda fase, o Real Ariquemes bateu o União Cacoalense por 4 a 2 no Gentil Valério, no Cassolão o Guaporé venceu o Porto Velho por um a zero e o Vilhenense derrotou o Sant German por 2 a 1 no Biancão.