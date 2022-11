Acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e um Fiat Punto aconteceu no sábado, 12, em Cerejeiras, e a condutora da picape fugiu do local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Fiat Punto identificado por “L” chamou a Polícia Militar (PM) e contou que trafegava pela Avenida dos Estados, quando no cruzamento com a Rua Porto Alegre, foi atingido pela motorista da Ford Ranger que teria avançado a preferencial em alta velocidade.

“L” ainda relatou que após a colisão, a condutora da picape identificada por Z.T., que responde pela pasta da Educação do Município fugiu do local.

De posse das informações prestadas pela vítima, a guarnição com informações de populares localizou o veículo em um sítio na terceira eixo sentido Rondolândia.

Uma pessoa que estava no local, onde estava sendo preparada uma festa de casamento confirmou a polícia que Z.T., chegou ao local com a picape e confirmou que a mesma estava muito nervosa, pois tinha se envolvido em um acidente. Ela trancou o carro e saiu, não sendo localizada pela guarnição.

A pessoa ainda disse que Z.T., estava organizando a festa de casamento do filho, por isso não teria parado no local do acidente.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil.

>>>Vídeo:

https://