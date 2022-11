Em mais uma ação dos organismos de segurança em Rondônia, na Operação Hórus do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Batalhão de Fronteiras e Divisas, Batalhão de Choque e 9º Batalhão da PM de Rondônia, em combate aos crimes transfronteiriços foram cumpridos na última sexta-feira, 11, por volta das 7 horas, diversos mandados de prisão contra elementos que estavam praticando crimes no Distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto velho-RO.

Droga também foi apreendida. A informação sobre os acusados foi do delegado da 9ª delegacia de Polícia Civil de Extrema.

O primeiro a ser preso foi D. P. A.. Com a chegada das guarnições ele tentou empreender fuga pela janela da residência, mas foi dominado e preso. No momento da abordagem foi percebido que M. A. B. F., tentava esconder algo no banheiro da casa, foi quando a guarnição adentrou o imóvel e encontrou dentro do vaso sanitário uma sacola plástica contendo 61 parangas de substância entorpecente aparentando ser cocaína.

No quarto onde dormia o suspeito foi localizada uma carteira porta cédulas contendo R $ 409,00. Na casa ainda havia outros dois elementos que segundo informações faziam parte da venda de drogas naquele local sendo eles L, P. S., que disse ser o dono da droga e que fazia o comércio de entorpecente naquele local. Um outro elemento de iniciais M. H. L. P., informou aos policiais que sua “missão” era entregar a droga.

Na casa foi encontrada uma placa de um veículo e após pesquisa, esta acusou roubo no município de Porto Velho no dia 14/07/2022 o que levanta a suspeita de que o grupo praticava crimes de roubo. Boletim Registrado pelo Batalhão de Fronteira e divisas.