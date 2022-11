O prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), acompanhou no final de semana os trabalhos executados na BR-364 e das marginais, no perímetro urbano da cidade.

Macedo informou que a rodovia foi revitalizada, tece limpeza de canais visando o escoamento da água, corte de grama, poda de árvores, e recuperação de grama tantos nas margens e canteiros.

Além dessas ações, o prefeito também anunciou que, nos próximos dias, inicia a instalação da iluminação de LED no perímetro urbano das BR 364 e 174, além das respectivas marginais.

Ele agradeceu o apoio do policial penal Silvano Pessoa, coordenador do projeto “Semear e Ressocializar”, pela participação dos reeducandos do Centro de Ressocialização do Cone Sul do Estado na execução dos serviços.

“É motivo de alegria deixar a BR e marginais limpas e agradáveis. Vilhena voltando a ser uma cidade linda e próspera. Agradeço ao Silvano, mais uma vez, por esse projeto grandioso com os reeducandos”, disse o mandatário municipal.