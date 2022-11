Hoje, 15 de novembro, faz exatamente 40 anos que ocorreu a primeira eleição municipal de Vilhena.

Na ocasião, foi eleito prefeito, com 2.249 votos, Vitório Abrão, jovem de 33 anos, filiado ao PDS, natural do estado de São Paulo e morador de Vilhena havia nove anos. Seu vice era o médico Élcio Rossi. Também foi eleita a primeira Câmara de Vereadores, com 13 membros, sendo Ilário Bodanese (PRS) o mais votado, com 390 votos.

Foi uma eleição bastante tumultuada e acirrada, com trocas de acusações; disputa típica de cidade pequena. Na época, Vilhena tinha cerca de 10 mil habitantes. Ainda vigoravam os votos de legenda. Disputaram quatro candidatos ao Palácio dos Parecis, sendo dois do PDS e dois do PMDB. A sede da prefeitura funcionava onde é hoje o campus da Universidade Federal de Rondônia.

Também ocorreram em 1982 as eleições estaduais como parte das eleições gerais em 23 estados e nos territórios federais do Amapá e Roraima. Na época, Rondônia tinha, no total, 233 mil eleitores — no Brasil eram cerca de 58,6 milhões de pessoas aptas a votar.

Não houve eleição para governador somente em Rondônia que acabara de ser instalado como estado, em 4 de janeiro, daquele ano. Ainda vivia um processo de transição até a promulgação de sua primeira Constituição Estadual. Somente em 1986 haveria eleição para governador. O coronel Jorge Teixeira manteve até 1975 o cargo que exercia desde 1979. Entretanto, foram escolhidos os senadores Odacir Soares, Galvão Modesto e Claudionor Roriz.

Pela primeira vez também foram eleitos os deputados representantes de Rondônia: oito federais e 24 estaduais. O primeiro presidente da Assembleia Legislativa foi José de Abreu Bianco, do PDS de Ji-Paraná. O município de Vilhena elegeu seu primeiro deputado estadual: o professor Ângelo Angelin (PMDB) que seria, em 1985, o primeiro civil a ser governador de Rondônia, eleito pelo colégio eleitoral por conta do afastamento se Jorge Teixeira; Angelin foi o último governador pela via indireta, e permaneceu no cargo quase dois anos.

Anteriormente, na fase em que era território federal, entre 1943 e 1981, Rondônia tinha direito de eleger apenas um deputado federal. Os prefeitos eram nomeados, assim como os membros dos conselhos municipais [que faziam o papel de vereadores]. A exceção era Porto Velho, que tinha câmara de vereadores eleita pela população desde 1969.