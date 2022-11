Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 15, na linha 135, área rural de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um carro Chevrolet Sonic, trafegava pela estrada vicinal, quando próximo à ponte perdeu o controle do veículo e acabou caindo no rio Piracolino.

No automóvel estava apenas o condutor, ele conseguiu sair sozinho do veículo e não se machucou.

Um guincho foi chamado para retirar o carro de dentro do rio.

>>>Vídeo:

