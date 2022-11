Jéferson Pinto de Melo, Capitão do 3º Pelotão de Polícia Ambiental de Vilhena, visitou a redação a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 16, onde falou sobre a solenidade de lançamento da pedra fundamental da construção do Quartel do 3º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental.

De acordo com Jéferson o projeto está pronto e as obras deverão começar em breve e com isso, convida a população de Vilhena e região para o lançamento da pedra fundamental que acontece nesta quinta-feira, 17, na BR-174, Km 4, às 17h ao lado do Parque Ecológico.

O Capitão enfatiza que diversos projetos ambientais estão em andamento e outros em pleno desenvolvimento e o quartel que será construído em Vilhena vai servir de apoio para os policiais que desenvolvem trabalhos na região do Cone Sul.

Além disso, Jéferson fala que o intuito da Companhia Ambiental é também desenvolver projetos com estudantes, entre outros.

Para finalizar, o Capitão ressalta que o recurso para construção do quartel provém de ações realizadas de combate a crimes ambientais.