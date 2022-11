A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã desta quarta-feira, 16, realizando ação junto ao DENARC/PC-RO, na BR 364, próximo ao km 759, no município de Porto Velho, interceptou um carregamento de pasta base de cocaína.

A droga estava sendo transportada por um motorista de 45 anos, que viajava em um veículo GM/Blazer de cor prata. A ação foi conduzida por policiais lotados no Comando de Operações Especializadas do Norte (COE-Norte) e da Delegacia PRF em Porto Velho (DEL-01).

No total, 20,865 Kg da droga ilícita, encontrados em um compartimento secreto, foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O infrator e o veículo foram conduzidos à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 120 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 2.503.800,00 milhões.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três países com maior produção da droga no mundo), tornando nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional de drogas.