O município de Vilhena estima ter um orçamento de R$ 504.980.300,40 (quinhentos e quatro milhões, novecentos e oitenta mil, trezentos reais e quarenta centavos), para o exercício 2023.

A informação está no projeto de lei nº 6558/2022 que define a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviado pelo prefeito interino Ronildo Macedo (Podemos) à Câmara de Vereadores no início do mês.

O valor é muito superior aos R$ 365 milhões aprovados em 2021 para o exercício 2022.

Ao Extra de Rondônia, a assessoria legislativa da Casa de Leis informou que a expectativa é que o projeto seja analisado pelos parlamentares e votado em dezembro.

Do montante previsto, os maiores orçamentos são destinados para Educação, com R$ 136 milhões, e Saúde, com R$ 110 milhões.

Outras pastas, como a Assistência Social receberá R$ 8 milhões; a secretaria de obras (Semosp) receberá R$ 39 milhões; a secretaria de administração (Semad) receberá R$ 59 milhões, e a secretaria de comunicação R$ 500 mil. Para as despesas das atividades da Câmara de Vilhena foram destinados R$ 15 milhões e o Instituto de Previdência Municipal de Vilhena receberá R$ 19 milhões.

Aos R$ 501 milhões apresentados pela prefeitura, também se inclui o valor de R$ 3,4 milhões destinado para atender Emendas Impositivas dos vereadores, totalizando os R$ 504 milhões do orçamento.

Ao encaminhar o projeto à apreciação do Legislativo, Ronildo Macedo explicou que “o orçamento ora proposto é instrumento fundamental para o planejamento dos esforços governamentais visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Município de Vilhena, e que foi elaborado a partir do norte traçado pelas estratégias e programas estabelecidos na Lei do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022-2025”.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A PREVISÃO DE GASTOS DE CADA PASTA MUNICIPAL: