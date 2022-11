O veículo foi recuperado momentos depois do crime pela guarnição da Patrulha Reforço dentro da casa do suspeito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que estacionou sua bicicleta em frente de um supermercado na Avenida liberdade e entrou para fazer compra.

Contudo, quando saiu sua bicicleta não estava mais no local no local que ela havia deixado.

Com isso, os policiais solicitaram ao gerente do estabelecimento as imagens gravadas pelas câmeras de segurança e de posse das características do suspeito, a guarnição da Patrulha Reforço saiu em diligência e quando passavam em frente de uma casa nas proximidades do local do furto, os policiais observaram um homem com as mesmas características do suspeito.

Com isso, o suspeito foi abordado, e indagado sobre o furto, o mesmo disse que havia comprado uma bicicleta hora antes. Porém, a bicicleta era a mesma que que havia sido furtada de frente ao comércio.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

>>>Vídeo:

https://