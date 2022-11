EQUIPES PSV CACOAL / CITRÖEN / PEUGEOT

COPA DO MUNDO 2022

A empresária POLIANA MIRANDA que comanda as renomadas concessionárias CITRÖEN / PEUGEOT / FIAT PSV em Cacoal e FIAT PSV em Rolim de Moura do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, agachada entre seus colaboradores na empresa na Capital do Café, já estão trajados para torcer pelo BRASIL na COPA DO MUNDO 2022.

FÓRMULA 1

GRANDE PRÊMIO DO BRASIL

No último final de semana, aconteceu a 21ª etapa da FÓRMULA 1 da temporada de 2022, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo/SP. Quem esteve por lá acompanhando tudinho durante os três dias de motores acelerados no GRANDE PRÊMIO DO BRASIL 2022 foram os empresários ELY VALENÇA DA SILVA e LUIZ ALBERTO GOTARDO FILHO da empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas com a marca CASE IH, em Rondônia.

FÓRMULA 1 EM SÃO PAULO

Os empresários ELY VALENÇA DA SILVA e LUIZ ALBERTO GOTARDO FILHO da MAMORÉ Máquinas Agrícolas com a marca CASE IH, em Rondônia, e seus colaboradores Rogério Franciosi e Rogério Franciosi Filho participaram da 21ª etapa da FÓRMULA 1 da temporada de 2022, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo/SP, no último final de semana.

ZOFIE JÓIAS

Estive na moderna e elegante loja ZOFIE JÓIAS da empresária Jheneffer Cardoso na avenida Porto Velho em Cacoal/RO, escolhendo joias para minha netinha BEATRIZ de dez meses, com minha filha arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori que reside em Campo Grande/MS.

SICOOB FRONTEIRAS

O SICOOB promove integração e cooperação através de grandes eventos, em reconhecimento aos grandes destaques do Sistema, e o SICOOB FRONTEIRAS foi um deles. Foram 86 participantes que desfrutaram viagem pela Europa no velho continente, o que oportunizou a intercooperação e a troca de experiências. Entre os participantes os diretores Tiago Zandoná de Administração e Rose Repiso de Negócios, de Rondônia o gerente geral Edvaldo Rodrigues da agência de Cacoal e o gerente Ivan Dutra Prado da agência de Colorado do Oeste.

DOIS ANINHOS DE JOÃO GABRIEL

O salão de festas do Edifício Catuai em Cacoal/RO, no último domingo, dia 13, foi palco da comemoração de DOIS ANINHOS do lindo e meigo JOÃO GABRIEL, filho dos médicos dermatologista Helen Gil e cardiologista Marlon Fachetti Guedes. Os avós maternos advogada Angela Gil e pecuarista Sérgio Gil ajudaram a recepcionar os convidados.

BIOQUÍMICAS EM CONGRESSO

As bioquímicas e empresárias Kelly Cristina e Kelli Moreira do LABORANÁLISES em Cacoal/RO, participaram no período de 13 a 16 deste mês do MEDTROP – 57º Congresso da SBMT em Belém/PA. No Congresso atualização em doenças tropicais com o doutor Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e referência em Doenças Infecciosas no Brasil.

NATAL NA SANTO QUEIJO

Agradeço a empresária Andressa Masiero o mimo presenteado em sua franquia SANTO QUEIJO na avenida Porto Velho em Cacoal/RO. A prestigiada loja está com opções em exclusivas iguarias e enfeites para compor mesas lindas neste final de ano. Vale a pena conferir. Experimentei saborosos quitutes.

CASA & DECORAÇÃO

QUEM É O PAPAI NOEL NO BANER?

Em Cacoal, o baner da campanha BLACK CHRISTMAS de final de ano da CASA & DECORAÇÃO maior loja de móveis e decoração em Rondônia, tem chamado a atenção com a foto de um popular pioneiro da Capital do Café. Sabem quem é?

CONSÓRCIO SICOOB

A PROMOWEEK do CONSÓRCIO SICOOB só vai ATÉ o DIA 18/11, com DESCONTO de 20% na taxa de administração para você garantir um consórcio na SICOOB FRONTEIRAS da rua São Luiz em Cacoal/RO, e realizar seu sonho de uma casa, carro, moto, trator, viagem e muito mais. APROVEITE AS TAXAS MAIS BAIXAS DO ANO e escolha a melhor opção

CLÁSSICOS DO MUNDO

CONVITE Show Musical Beneficente

Show Musical Beneficente “CLÁSSICOS DO MUNDO” acontecerá no Teatro Cacilda Becker em Cacoal/RO, nos próximos DIAS 26 e 27. Adquira seu convite com voluntários e apoiadores. Contato MARISA LINHARES (69) 9 9335-2883.