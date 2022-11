Em visita a redação do Extra de Rondônia, o empresário e engenheiro ambiental Gustavo Vilas Boas, 41 anos, explicou a importância de se contratar uma empresa especializada em projetos agropecuários como a GK Engenharia.

De acordo com Gustavo, a empresa GK, é especializada em projetos agropecuários para o custeio ou investimento no agronegócio, disponibilizando linhas de crédito adequadas às necessidades e apoio às atividades do seguimento, incluindo pesca, aquicultura, produção florestal e agroindústrias por meio da concessão de financiamentos, tanto para projetos de investimentos quanto para aquisição de máquinas e equipamentos.

A empresa atua em Vilhena há mais de 5 anos, atende o Cone Sul de Rondônia, além do Acre e algumas cidades de Mato Grosso.

“No início sempre é tudo muito difícil para qualquer empreendedor, na GK Engenharia não foi diferente, porém permaneci firme nessa caminhada com o apoio de minha esposa e filhos. Graças a Deus com muita humildade e trabalho estamos caminhando muito bem e hoje nossa empresa também é referência principalmente no crédito rural”, comenta Gustavo.

O engenheiro explica que atende todos para o crédito rural, desde o pequeno quanto ao grande produtor, com a equipe especializada também para ambiental e engenharia de segurança.

Além disso, a GK Engenharia disponibiliza atendimento com Pronaf, Pronamp FNO, sendo a solução perfeita para o custeio agrícola e pecuário, licenciamento ambiental, projetos ambientais e florestais, georreferenciamento, topografia, perícia ambiental e agrária.

A GK Engenharia trabalha com os seguintes Bancos: Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Sicredi e Caixa Econômica Federal.

Para mais informações através do número (69) 98143-2898 ou direto na GK Engenharia, que está localizada na Avenida Liberdade, n°3499 – Centro de Vilhena.