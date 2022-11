O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 empresas e pessoas físicas por financiarem atos antidemocráticos. As manifestações são realizadas desde 30 de outubro, quando o resultado do segundo turno sagrou a volta de Lula à presidência. A decisão contempla apenas as manifestações realizadas em Brasília.

Entre 43 pessoas jurídicas e físicas, 34 são de Mato Grosso. Confira a lista no final da matéria