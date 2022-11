C.O.M., que estava foragido do sistema prisional de Vilhena, foi capturado por policiais militares da Patrulha Reforço, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina, quando nas proximidades da Praça do setor 19, local conhecido por intenso tráfico de drogas, os militares observaram um homem que andava na rua lateral e o reconheceram por possuir mandado de prisão em aberto.

Contudo, durante a abordagem o suspeito deu nome falso aos PMs, tentando passar pelo seu irmão, alegando que havia perdido seus documentos pessoais.

Porém, por ser conhecido do mundo do crime, os policiais deslocou com o suspeito até sua residência, onde a mãe do mesmo apresentou seu registro de nascimento e confirmou se tratar de C.O.M., que tem uma longa ficha criminal, por homicídio, furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Diante dos fatos, o foragido foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde passou por exame de corpo de delito e após foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul, para cumprimento de sentença.