Na sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, 16, a vereadora Vivian Repessold (PP) teceu duras críticas ao sistema de saúde pública do município de Vilhena.

Ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, a parlamentar disse que estava decepcionada com a área e sugeriu que alguns médicos voltem à faculdade.

Ela disse que, dias desses, levou sua filha, que estava com febre alta, ao postinho de saúde e rapidamente foi liberada pelo médico, que informou que a garota estava apenas com infecção de garganta e receitou amoxicilina para ela tomar. A vereadora disse que, na verdade, sua filha estava com dengue e que estava em risco tomando o medicamento receitado pelo profissional de saúde.

“Tem alguns médicos que precisam voltar à faculdade. Estive com a minha filha no posto de saúde, com o corpo todo pipocado e com febre, e o médico teve a coragem de falar que ela estava com infecção de garganta, e receitou amoxicilina para ela tomar. Levei para casa e dei amoxicilina. Se eu continuo dando esse remédio, teria matado minha filha. Ela estava com dengue. Então, nós temos que continuar fiscalizando a Saúde, que não está esse mar de rosas que a gente está ouvindo falar aí”, desabafou a parlamentar.

Vivian disse que questionou, ao secretário municipal de saúde, a falta de medicamentos na UPA, principalmente dipirona, mas que ele não responde. “Não está tudo a mil maravilhas. Eu falo em nome da população. Eles são os que querem saber”, argumentou.

Ainda, na sessão, o presidente do Legislativo, Samir Ali (Podemos), participou da discussão e disse que espera que o prefeito interino, Ronildo Macedo (Podemos), deixe, pelo menos, um governo saudável para o próximo gestor. “Da minha parte, é zero achar que alguma coisa está às mil maravilhas no município”, frisou.

>>> CONFIRA, ABAIXO, O DISCURSO DA PARLAMENTAR NA SESSÃO DA CÂMARA:

https://