No começo da noite desta sexta-feira, 18, a Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que Rondônia é o único estado da federação com rodovias bloqueadas.

De acordo com Andrei Milton, assessor de imprensa da PRF, a instituição está dialogando com os manifestantes, porém, se não houver acordo para que a pista seja liberada definitivamente, a PRF com apoio da Força Nacional irá desobstruir as rodovias usando a força.

Imagens (Vilhena) Extra de Rondônia

