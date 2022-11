No próximo dia 26, Cacoal comemora 45 anos de emancipação político-administrativa, e para celebrar essa data a Prefeitura preparou uma extensa programação para novembro e um espetáculo de dança especial de Natal em dezembro.

Com organização da Fundação Cultural (FUNCCAL), os eventos envolvem todas as secretarias municipais e autarquias, que programam atividades específicas à finalidade de cada pasta, abrangendo toda a comunidade.

Entre os eventos programados está apresentações culturais, apresentação do “Papai Noel”, além de passeio ciclístico, entre outros.

O prefeito Adailton Fúria convida toda a população juntamente com o vice-prefeito e Deputado Estadual eleito Cassio Góis, destacando o privilégio em poder comemorar mais um aniversário em sua terra natal e amada.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

No dia 19, serão acesas as luzes a partir das 19h30 no Parque Sábia e Avenida Porto Velho; no dia 25 abertura da Feira Regional de Artesanato a partir das 18h.

No dia 26, aniversário do município, a programação será mais extensa com apresentações culturais, Feira de Artesanato, acender luzes natalina, chegada do Papai Noel, entregas de 1.400 bicicletas, além do show Gospel com Davi Sacer.

A festa ainda continua no dia 27 com passeio ciclístico “Amiguinhos da Natureza” a partir das 17h, espetáculo de dança especial de Natal e Feira Regional de Artesanato.

No dia 03 de dezembro serão acesas as luzes natalinas em Divinópolis a partir das 19h30.

Por fim, no dia 10, as 19h30, às luzes no “Riozinho” serão ligadas.

