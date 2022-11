Um garçom parecido fisicamente com Jair Bolsonaro (PL), filmado trabalhando, gerou memes nas redes sociais a respeito do sumiço do presidente, que tem se mantido recluso desde que perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vídeo foi compartilhado por críticos do presidente, como o deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP).

Nas imagens, o homem que grava o vídeo chama Bolsonaro de “Bozo”: “O Bozo já arrumou outro emprego, já. Não adianta fazer manifestação, ele já desistiu”, afirma, enquanto filma o homem trabalhando. O vídeo não identifica o local da gravação.

>>>Vídeo:

