Na manhã desta sexta-feira, 18, uma ponte localizada na divisa dos municípios de Cerejeiras e Corumbiara, foi incendiada.

Populares que utilizam a estrada vicinal, ao chegar no local encontraram a ponte em chamas.

Não há informações porque a ponte foi incendiada. Mas o tráfego naquela via está interrompido.

Segundo informações de populares o local é conhecido como “Baixão” das sete pontes, na 5ª eixo, saída da linha B e linha 2, divisa dos municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a Polícia Militar de Corumbiara, no qual informou que até o momento, não foram comunicado sobre o ocorrido.

Contudo, informação extraoficial dá conta que a ponte estava em péssimas condições de trafegabilidade e o incêndio não teria nada a ver com as manifestações após as eleições.

>>>Vídeo:

