Ruberlei Klipel Dutra, de 24 anos, morreu após sofrer uma queda de moto na noite de sexta-feira, 18. O acidente aconteceu linha 8 Km 12 Rumo, Colorado, área rural, de Cabixi.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima era moradora do distrito São Luis, e havia emprestado uma motocicleta para ir a um velório, porém, uma pessoa que também estava no velório pediu que ele o levasse em casa e quando o rapaz estava retornando para o velório sofreu uma queda.

Uma pessoa que passava pelo local informou o fato ao enfermeiro do posto de saúde do distrito, que de imediato prestou socorro a vítima que ainda apresentava sinais vitais e o encaminhou para o Hospital Municipal de Cabixi, no qual não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da vítima foi liberado para a funerária Center Pax providenciar os tramites legais do velório e sepultamento.

Após a necropsia que acontece em Vilhena, o corpo deve chegar a cidade de Cabixi na tarde deste sábado, 19, onde será velado na Câmara de Vereadores, haja vista, que a Capela Mortuária está passando por reformas.

Enterro deve acontecer na manhã deste domingo, 20, em horário ainda a ser definido pela família.