Na manhã deste sábado, 19, Jéssica Ferreira Modesto, de 18 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde descreveu que registrou um Boletim de Ocorrência (BO), denunciando que ela teria sido agredida pelo motorista do ônibus escolar identificado pela inicial M., que utiliza para ir à escola da área rural até a cidade de Corumbiara.

De acordo com o BO, a estudante alega que estava conversando com amigos e dando risadas dentro do coletivo, fato que teria deixado o motorista irritado e disse para ela sentar na frente, a estudante disse que não iria sentar na frente, e ele disse que iria sim, nem que fosse a força, ou ela iria descer do ônibus naquele local, faltando 15 quilômetros para chegar em sua casa.

Nesse momento, ainda segundo narra o BO, o condutor começou a puxar a aluna para levá-la para frente, e ela se segurou no banco e sofreu algumas lesões pelo corpo.

A estudante ainda conta que o motorista só parou de agredi-la quando percebeu que seus colegas estavam gravando com o celular.

Após chegar em sua casa, a estudante voltou a cidade e procurou o Quartel da Polícia Militar, onde registrou a ocorrência.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato via telefone com Ajaj Alabi, Secretário de Educação do município de Corumbiara, onde relatou que o caso chegou a seu conhecimento na manhã deste sábado, 19, e que de imediato redigiu um oficio a empresa terceirizada Manancial Transportes que é responsável pelo transporte de estudantes da linha 05, Nova Fátima até a escola estadual Osvaldo Piana.

No documento, o secretário pede ao responsável pela empresa que substitua o motorista dessa linha a partir de segunda-feira, 21, até que o caso seja esclarecido.

A reportagem não conseguiu contato com o motorista para ouvir sua versão do caso. Contudo, o Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o condutor envolvido queira se pronunciar sobre o assunto.

