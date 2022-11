A garotinha que ganhou os corações dos vilhenenses está de volta com um novo vídeo publicado na rede social Youtube.

Marina de Santi Holanda, de 7 anos, se transformou num verdadeiro fenômeno na internet após divulgar vídeos divertidos que contam sua rotina ou assuntos específicos, como a realização de um holograma ou interpretando um cientista da NASA, ao testar a fórmula denominada “Coca Cola x Mentos”, entre outros.

Dessa vez, ela faz a mágica da cobra, da boneca flutuante e do desaparecimento.

“Olá, Gatinhos e Gatinhas, tudo bem com vocês… MIAUUU!!! Este é meu canal, um mundo cheio de aventuras, brincadeiras, muitos vídeos divertidos, com conteúdos alegres, familiares, muitos suspenses, terror, aventuras, diversão, documentários, shorts, enfim, um canal feito com muito carinho pra todos”, disse a garota.

Se inscrevam no canal, dê like, comente e compartilhem com seus grupos familiares e de amigos: https:// ” frameborder=”0″ allowfullscreen>

>>> ASSISTA, ABAIXO, O NOVO VÍDEO PUBLICADO NO YOUTUBE:

https://