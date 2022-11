No final da tarde desta segunda-feira, 21, a mãe de uma estudante da Escola Municipal de Educação Infantil Chitosse Mochisuki Inaba, localizada na Rua Geraldo Magella Barbosa, no Centro, Vilhena, enviou vídeo para redação do Extra de Rondônia, onde mostra corredores e salas alagadas do recinto escolar.

A reportagem do Extra de Rondônia falou via telefone com Marciano Cândido, Secretário de Educação, e ele explicou que o problema foi causado pela forte chuva que caiu na região nesta tarde, e que provavelmente as calhas estão entupidas, fato que gerou acúmulo de água em cima do telhado e transbordou.

Marciano garantiu que assim que foi comunicado do fato, a primeira providencia foi resguardar a segurança dos alunos e que na manhã desta terça-feira, 22, uma equipe de manutenção estará no local para resolver o problema.

Além disso, Marciano enfatiza que os trabalhos de reparos não afetarão as aulas.

O secretário também comenta que tem previsão de reforma geral para a escola Chitosse Mochisuki Inaba com projeto aprovado para 2023.

>>>Vídeo:

https://