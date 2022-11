Cacoal entrou definitivamente em clima natalino, nesta semana especial em que comemora 45 anos de emancipação.

O pontapé inicial aconteceu no sábado, 19, com a inauguração da Iluminação com a temática Natalina na Avenida Porto Velho e no Parque Sabiá, que, pela primeira vez na história, contou com uma decoração especial de fim de ano.

No evento estiveram presentes o prefeito Adailton Fúria, a primeira dama Joliane e o deputado eleito Cássio Gois, que desfilaram em um trenó do Papai Noel, fazendo a alegria de centenas de crianças e adultos.

A decoração natalina da cidade terá prosseguimento no próximo dia 26 de novembro (sábado), durante a festividade de seu aniversário, data em que, além do acendimento das luzes, haverá uma sequência de grandes eventos, que culminará com o mega show com o cantor gospel Davi Sacer.

A exemplo do que ocorreu no ano passado, todo o local será iluminado e contará até com a Casa do Papai Noel, onde o bom velhinho estará recebendo as crianças para que seus pais possam tirar uma foto de recordação desse momento mágico.

FEIRA DO ARTESANATO

À véspera, no dia 25, acontece a abertura da Feira Regional de Artesanato,que contará com a presença de grandes expositores de belíssimas peças artesanais de Cacoal e região, evento que prossegue durante todo o sábado e também no domingo.

Durante o acendimento das Luzes Natalinas no Beira Rio, o público contará também com apresentações culturais, a chegada do Papai Noel e a entrega de 1.400 bicicletas a alunos da rede municipal de ensino.

A semana de comemorações do Aniversário de Cacoal se encerra no domingo com o passeio ciclístico “Amiguinhos da Natureza”, às 17h, e, à noite, espetáculo de Dança Especial de Natal.

