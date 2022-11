Neste dia 23 de novembro, a nossa querida Vilhena completa 45 anos e nada mais justo que parabenizar o povo vilhenense, gente do bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município e não mede esforços na busca do crescimento e da melhoria de vida.

Feliz aniversário, minha querida cidade. São os votos do Senador Eleito, empresário Jaime Bagattoli.