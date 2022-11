Novas máquinas caça-níqueis estão sendo lançadas o tempo todo, e é muito fácil perder alguns jogos valiosos.

Jogadores de cassino online experientes já sabem que é melhor seguir os principais fornecedores de software, mas, mesmo assim, é muito fácil perder um lançamento.

No artigo, compilamos algumas das máquinas mais recentes disponíveis para jogar.

Raven Rising da Quickspin

Embora a mitologia escandinava seja muito usada nos jogos de cassino online modernos, este lançamento da Quickspin não é um dos jogos genéricos com o mesmo tema.

Em primeiro lugar, apresenta um estilo de arte único, onde os símbolos regulares e especiais são estilizados de forma autêntica.

Em segundo lugar, é um jogo interessante em termos de mecânica. Seu layout é bastante clássico, pois o slot possui uma grade 3×5 com 20 linhas de pagamento. seu valor de retorno ao jogador chega a 96,07%, o que torna o slot atraente para apostadores experientes.

Outro aspecto atraente refere-se aos recursos adicionais que o Raven Rising oferece: a lista inclui compra de bônus, rodadas de giro grátis, multiplicadores e muitas outras mecânicas.

Shadow Society da Red Tiger

Outro título da nossa lista também é lançado por um grande fornecedor de software. Embora os jogadores raramente chamem Red Tiger de seu desenvolvedor favorito, a comunidade de cassino online concorda que a qualidade de seus jogos é decente.

Seu novo título é especialmente interessante, pois apresenta um tema bastante incomum que se reflete em seu nome.

Semelhante ao jogo anterior, tem uma grade 3×5, mas Shadow Society oferece 25 linhas de pagamento em vez de 20. Seu valor RTP é de 96,00%, que é menor do que no jogo anterior, mas ainda bastante decente.

O recurso mais interessante é a expansão das linhas de vitória, embora o jogo também ofereça mecânicas como rodadas de giro grátis, multiplicadores crescentes e símbolos selvagens.

Rum and Raiders da Iron Dog

A Iron Dog é um provedor de software menor, em comparação com os desenvolvedores anteriores. Eles publicam novos jogos raramente, mas cada título é um lançamento notável que você não pode perder.

Seu novo caça-níqueis foi lançado em 16 de novembro de 22, tornando-o um dos jogos mais recentes disponíveis no momento.

Como você deve ter adivinhado pelo nome, ele tem como tema Sea and Pirates, que não é visto com tanta frequência nos jogos modernos.

Mecanicamente, também é um jogo que vale a pena jogar. Em primeiro lugar, apesar de ter apenas cinco bobinas, assim como os jogos anteriores, Rum and Raiders suporta até 40 linhas de pagamento. Seu valor de RTP é de 96,00%.

Pode não parecer um valor alto em comparação com os jogos de hoje, mas é uma métrica decente em geral, pois adicionamos apenas jogos de RTP alto a esta seleção.

O principal recurso adicional do Rum and Raiders é Hold and Win, mas também possui Multiplicador, Rodadas Grátis, Compras de Bônus e várias outras mecânicas.

Mystery Mission to the Moon da Push Gaming

O último jogo da nossa lista é bastante especial. Semelhante a Rum and Raiders, Mystery Mission to the Moon é entregue por uma empresa menor.

Apesar de não ter tantos lançamentos, o Push Gaming ainda é bastante famoso na comunidade de cassino online.

Seu novo título foi lançado no início de novembro, mas está chegando aos lobbies dos cassinos com atraso, por isso ainda é muito novo. O jogo em si tem como tema o Espaço, o que também é bastante incomum.

O Valor RTP da Missão Misteriosa para a Lua é de 96,25%, tornando-o o slot mais bem pago da nossa lista. O multiplicador de ganho máximo aqui é x10.000, que também é maior que a média.

A máquina tem um layout 4×6 com até 20 linhas de pagamento. Seu principal recurso adicional é a Aposta Ante, que é uma opção de aposta extra que aumenta suas chances de ganhar ao melhorar a taxa de queda dos Símbolos Wild.