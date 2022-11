Na manhã desta terça-feira, 22, um comerciante da Avenida 1705, no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena, passou momentos de terror, quando dois homens armados e encapuzados invadiram sua loja e anunciaram o assalto.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que estava em seu estabelecimento comercial, quando dois indivíduos trajando camisetas de manga longa na cor escura, máscara facial e boné, um deles estava com uma arma do tipo pistola e o outro portava uma arma tipo revólver.

Os bandidos ordenaram que o comerciário entregasse as joias que estava usando, sendo uma corrente com pingente no formato de Jesus Cristo com peso aproximado de 12 gramas, e uma pulseira pesando cerca de 10 gramas, ambas confeccionadas em ouro.

Além disso, os marginais também subtraíram dois aparelhos celulares, um da marca Samsung, modelo A50, e outro marca Motorola.

Após se apossarem dos pertences da vítima, os bandidos fugiram do local em uma bicicleta modelo Poti, de cor roxa, sentido escola Shirley Cerutti.

De posse das informações e características dos suspeitos, com apoio de outras guarnições foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

