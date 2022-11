Eleito em 3 de outubro para mandato parlamentar estadual, Lucas Torres (PP) chega à Assembleia Legislativa de Rondônia depois de trilhar carreira exemplar na Polícia Civil do Estado, atuando por 12 anos em Buritis.

Com 35 anos de idade, casado e pai de um casal de filhos, ele é bacharel em Direito e pós-graduado em Penal e Direito Penal. Também trabalhou no IBGE e na Procuradoria-Geral do Estado, além da Promotoria do Juizado Especial Criminal do Ministério Público Estadual.

Este ano ele disputou sua primeira eleição, conseguindo ficar em 11º colocação entre os 24 eleitos, somando 14.298 votos.

Neste início de semana ele concedeu uma breve entrevista ao Extra de Rondônia, onde relembrou a campanha e falou sobre o que pretende fazer na função de deputado estadual.

EXTRA DE RONDÔNIA – Como o senhor avalia a sua campanha e o resultado das eleições?

LUCAS TORRES – A gente avalia muito positivamente. Foi uma campanha pé no chão, uma campanha de muito contato, visitando muito a população que a gente pediu voto, e bem focada na região onde resido há 12 anos e exerço minha profissão de delegado. O resultado foi positivo porque a gente nunca fez campanha, nunca fui candidato, e isso significa que escolhemos as pessoas certas, com um time muito bom, e é um grande mérito para toda equipe que trabalhou. Fiquei muito feliz com a votação de Buritis, Monte Negro e Campo Novo, que são as cidades mais próximas do meu local de trabalho. De certa forma o resultado da eleição foi um sinal que a população ficou satisfeita com a nossa atuação profissional como delegado de polícia nesse período. A votação em Porto Velho, cidade onde me criei e passei boa parte da vida, indica também que as pessoas que me conhecem lá acompanharam minha trajetória na segurança pública. No final tivemos votos em quase todas as 52 cidades, por isso reforço meu compromisso em fazer um trabalho que dê orgulho e honre o nosso Estado.

EXTRA: Qual será a sua agenda de trabalho para o início do mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia?

LUCAS – Vai ser pautada na constituição de uma equipe técnica, qualificada e competente para entregar resultados. Será feito uma política de eficiência, sem amarração, mas visando resultado de trabalho. A gente fez uma campanha limpa, propositiva, leve, barata e transparente. Com essa vitória conquistamos a possibilidade de fazer um mandato independente, sem nenhum tipo de conluio. Com uma equipe técnica boa, durante o mandato nós teremos condições de trazer políticas públicas eficientes para o estado de Rondônia. Neste primeiro momento a gente tá organizando para deixar tudo pronto e ano que vem começarmos a fazer um bom trabalho já na primeira oportunidade. Sempre gosto de reiterar que a candidatura surgiu de uma carência representativa de Buritis e cidades no entorno. E em razão de Buritis ser uma das cidades mais relevantes de Rondônia, incluindo sua pujança econômica, faremos uma agenda de trabalho para suprir esses longos anos de abandono do município, causado pela falta de uma representatividade local na Assembleia.

EXTRA – Qual é a mensagem que o senhor quer deixar neste momento ao povo de Rondônia?

LUCAS – A população de Rondônia pode ter a tranquilidade e a certeza que foi eleito um deputado honesto, que vai prezar a sua atuação parlamentar além da ética e da moral, mas também pela seriedade e compromisso de fazer um trabalho de forma diferenciada. A gente acredita que pessoas novas, de fora da política e com perfil técnico, devem ocupar esses cargos de relevância. A ideia é mudar essa perspectiva de descrédito que a população tem dos políticos e da política em geral. Pretendemos, nesses próximos quatro anos, mostrar que é possível fazer uma política que agrade a população. Sem populismo, mas com entrega de resultado, comprometimento, capacidade técnica e intelectual e visando sempre o bem comum e coletivo. Jamais interesses próprios. Então a minha atuação vai ser pautada na idoneidade, no zelo pela coisa pública, na transparência e voltada sempre para resultados e construção do melhor estado de Rondônia.