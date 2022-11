O pedido do PL, pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas, o correspondente a 59% do total dos aparelhos, foi comentado nesta terça-feira (22) pelo deputado Jesuino Boabaid (PSD), durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Para o parlamentar, a má condução do processo feito pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, na avaliação dele, ultrapassa os limites do poder, é uma das causas do caos político instalado no país.

Jesuíno, no entanto, entende que o Congresso Nacional é o espaço mais adequado e legítimo para a busca de soluções democráticas para a resolução do impasse, inclusive por causa da posse dos novos integrantes a partir de fevereiro de 2023.

“O momento é crítico e é preciso cautela”. Segundo o orador, em jogo está a lisura das eleições em 30 anos de existência das urnas eletrônicas.

Presidente do Poder, Alex Redano disse que, se forem comprovadas irregularidades, o correto é a anulação das eleições com todos os candidatos voltando a ter condições iguais e transparentes na disputa.

Já o deputado Laerte Gomes entende que o momento é também oportuno para se pensar numa ampla reforma política-eleitoral.

Para o deputado Lazinho da Fetagro, mesmo derrotado nas eleições, é preciso manter o resultado. “O sistema só serve quando o presidente Jair Bolsonaro vence?”, indagou ele, também em aparte.