O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou, nesta terça-feira (22), os nomes dos deputados federais e senadores que vão integrar os grupos técnicos da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula.

Entre os parlamentares anunciados está o presidente estadual do PSD, deputado federal Expedito Netto, que irá compor a pasta de Ciência e Tecnologia.

Alckmin fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde trabalha a equipe de transição que foi dividida, até o momento, em 30 grupos temáticos, que terão de fazer um diagnóstico sobre a situação da administração federal e sugerir medidas ao novo governo.

Doze deputados federais do PSD também estarão na equipe, onde já se encontra o atual líder do partido na Câmara Federal, deputado Antônio Brito. O deputado federal Expedito Netto (PSD) explicou que os parlamentares indicados deverão acompanhar pautas da transição, além de projetos em discussão nas casas legislativas e o próprio debate orçamentário. No total, mais de 290 nomes foram apresentados para participar do processo de transição de governo em 30 grupos temáticos.

“É momento de tentarmos construir um diálogo com o novo governo. Rondônia teve uma votação expressiva para o presidente Jair Bolsonaro, e fazer parte desse grupo de trabalho é mostrar que o nosso estado não estará de fora das decisões do país. Sempre fui um parlamentar municipalista e principalmente agora, preciso garantir que Rondônia esteja incluída em todos os projetos de desenvolvimento que venham a ser inseridos pelo novo governo. Durante toda a campanha o meu discurso foi em respeito a todos e agora que acabaram os palanques eleitorais, precisamos pensar e estar dispostos a lutar pelo desenvolvimento e protagonismo do nosso estado, em qualquer cenário”, enfatizou Netto.

O processo de transição está previsto na legislação e permite que o presidente eleito forme uma equipe com 50 cargos remunerados. Também é possível que voluntários participem do trabalho.