Nesta quarta-feira (23) Vilhena comemora 45 anos de emancipação político-administrativa.

Reeleito deputado estadual, Ezequiel Neiva parabeniza o município e garante a manutenção dos investimentos que têm contribuído para o desenvolvimento da maior cidade do Sul do Estado.

O parlamentar lembrou os desbravadores que se dedicaram a construir umas das cidades mais belas de Rondônia.

Ezequiel Neiva disse que tem presenteado Vilhena com investimentos em diversos setores. Nos últimos quatro anos, por exemplo, citou cerca de R$ 8 milhões, entre recursos de emendas parlamentares e indicações junto ao Governo de Rondônia, como as obras de asfaltamento do Projeto Tchau Poeira e a instalação de uma usina de asfalto do DER na cidade. “Estamos colaborando para o crescimento e desenvolvimento de Vilhena. O município pode contar com o apoio do deputado Ezequiel Neiva”, acrescentou.

Benefícios do deputado Ezequiel Neiva para Vilhena nos últimos quatro anos

17 Parquinhos

Também está em fase de aquisição 17 parquinhos que serão instalados em 17 praças na cidade, com investimento de R$ 756 mil que estão na conta da prefeitura.

300 Contêineres

Vilhena também receberá 300 contêineres do deputado Ezequiel Neiva. Esse é outro investimento, no valor de R$ 481 mil que estão assegurados ao município. O processo de compra está em fase final

Ambulância

Na última semana o deputado Ezequiel Neiva entregou uma ambulância para Vilhena, com investimento de R$ 250 mil.

Campos de Futebol

Também foram destinados R$ 925 mil para a construção de três campos de futebol com gramado sintético. O recurso está na conta da prefeitura e o processo para a contratação da empresa que executará as obras está em fase de licitação.

Quase R$ 3 milhões para Educação

R$ 747 mil ao Projeto Robótica

R$ 1,2 milhão para o “Projeto Preciso Saber”

Mais de R$ 1 milhão para a melhoria da infraestrutura das escolas 📌 Vilma Vieira, Nina Paul, Cleonice e Shirlei Ceruti.

Tubos armcos

O parlamentar destinou diversos bueiros armcos (tubos metálicos) para o município de Vilhena, para a substituição de pontes velhas de madeira.

Polícia Militar

Foram investidos cerca de R$ 300 mil para a instalação de duas academias de musculação e aquisições de centrais de ar para o 3º Batalhão da Polícia Militar

Projeto Tchau Poeira

Vilhena está recebendo quase 40 quilômetros de asfaltamento e recapeamento de ruas, por meio do Projeto Tchau Poeira, autorizado pelo governador Coronel Marcos Rocha. São cerca de 30 km de recapeamento e outros quase 10 km de asfalto novo. Esta foi uma ação conjunta do deputado Neiva junto ao Governo.

Usina de Asfalto

A usina de asfalto do DER instalada em Vilhena também foi uma ação conjunta do deputado Neiva junto ao Governo.

Kits Esportivos

Equipes amadoras de Vilhena receberam kits esportivos do deputado Ezequiel Neiva. Doze equipes foram contempladas.