A Polícia Federal (PF) prendeu na madrugada desta quarta-feira, 23, um homem de 37 anos, no aeroporto internacional de Porto Velho, que transportava aproximadamente 4 quilos de substancia análoga a cocaína.

Os policiais federais especializados no combate ao tráfico de entorpecentes, após averiguação preliminar de informações, perceberam que um homem suspeito se preparava para embarcar desta capital com destino a João Pessoa-PB.

A equipe se aproximou do suspeito, já na área de embarque do aeroporto e percebeu volume nas vestimentas incompatível com a compleição física dele, que era magro. Após uma breve entrevista, em que contradições foram reveladas, procedeu-se à revista pessoal, momento em que foram encontrados tabletes acoplados ao corpo do indivíduo.

Com a realização de laudo preliminar, verificou-se que o conteúdo desses tabletes era a substância entorpecente conhecida como cocaína, num total aproximado de 4 quilos. Essa droga, vendida no varejo, especialmente em locais turísticos como João Pessoa-PB, alcança altos valores.

Diante disso, o indivíduo foi conduzido à sede da Polícia Federal em Rondônia, onde foi lavrado o auto de prisão por tráfico internacional de droga, cuja pena máxima pode chegar a 25 anos de reclusão. Em seguida, o autuado foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado ao recinto prisional cabível.

A Polícia Federal destaca que qualquer pessoa pode colaborar e fornecer informações que auxiliem no combate ao crime. Os dados da fonte são mantidos em absoluto sigilo.