“Apesar dos esforços, os resultados do enfrentamento à violência contra a mulher não se apresentam na velocidade e urgência que a situação exige no município de Cacoal”. Com estas palavras, o vereador Paulo Henrique (PTB) cobrou um posicionamento, na última sessão legislativa, do prefeito Adailton Fúria (PSD) com relação à implementação de lei que combate à violência doméstica no município.

De acordo com o parlamentar, Rondônia registrou, entre janeiro a agosto deste ano, 6.329 casos de violência contra a mulher, dados do Observatório Estadual de Segurança Pública, ocupando o 5º lugar no Brasil nos índices de feminicídio.

O vereador citou como exemplo a crueldade no caso de feminicídio em Cacoal ocorrida na última semana. trata-se de Katia Juliana Garcia Farias, 29, morta a pauladas pelo seu companheiro na zona rural do município.

Para o parlamentar, ao invés de implementar as Leis nas escolas municipais, o prefeito Fúria resolveu questionar a Lei no Poder Judiciário alegando vício de iniciativa.

“Cacoal sairia na frente em Rondônia caso o prefeito implementasse a Lei de combate à violência doméstica, mas o prefeito prefere repetir erros crassos e oligofrênicos. A prefeitura de Cacoal deveria seguir a orientação da OAB/RO. Trabalhar com diversas ações para combater a violência contra a mulher. Quem perde com a inércia desta administração são as mulheres do nosso município”, frisou o vereador.