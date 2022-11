Bruno Felipe Feliz Guimarães, que estava preso em Vilhena, suspeito de ter matado a tiros o vereador Thiago Vieira, ocorrido no dia 22 de setembro de 2022, foi transferido para o presídio de Colorado do Oeste, onde o crime aconteceu, (leia mais AQUI, AQUI, AQUI e AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o assassinato do vereador teria sido um crime de encomenda, e o mandante seria o ex-marido da atual esposa da vítima, que após a morte do parlamentar, sumiu da cidade, teria fugido para os Estados Unidos da América (USA), onde já tinha morado por cerca de 6 anos, (leia AQUI).

Bruno, apontado como o executor do vereador, estava com prisão decretada, mas havia fugido de um cerco policial, em Vilhena.

Dias depois se apresentou na delegacia de Polícia Civil, acompanhado de um advogado, negou o crime, mas como já havia mandado de prisão contra ele, ficou preso.

Contudo, nesta terça-feira, 21, foi montado um esquema de segurança e o suspeito foi transferido para o presídio de Colorado do Oeste.