A briga entre duas influenciadoras digitais de Vilhena, ambas com expressivos números de seguidores está dando o que falar nas redes sociais.

O desentendimento entre as duas aconteceu na noite de terça-feira, 22, durante o show de Murilo Huff, que acontecia no BT Ranch, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, D., estava em um camarote empresarial e C., em outro, quando em determinado momento as duas se aproximaram.

Neste momento, segundo um áudio enviado a redação, C., teria passado e falado, “Essa D., é interesseira, só quer ficar com macho rico, ela não está percebendo que esse cara, não está querendo ela, fica dando em cima”.

Com essa fala, D., teria ouvido a conversa e contestou “o que foi sua vaga” e foi para cima da C., entrando em vias de fatos com puxões de cabelo, palavrões, socos e tapas na cara.

Rapidamente diversos vídeos viralizaram na internet mostrando a “pancadaria” entre as influenciadoras vilhenenses.

>>>Vídeo:

