Foi prorrogado até o dia 6 de dezembro o prazo para inscrições do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) em Rede Nacional.

No âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), o mestrado é coordenado pelo Campus Porto Velho Calama. O ingresso ao programa é feito por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA) para as turmas de 2023.

Em Rondônia são oferecidas 24 vagas. São 12 vagas para servidores e 12 vagas para ampla concorrência, sendo que há vagas reservadas para ações afirmativas/cotas sociais e/ou pessoas com deficiência (PcD)) As aulas serão ministradas no Campus Porto Velho Calama.

A Comissão Organizadora e a Coordenação Acadêmica Nacional do ProfEPT são responsáveis pelo Edital, que dispõe ao todo de 1.006 vagas, distribuídas entre as instituições associadas ao Programa presentes em todo o território nacional, destinadas à ampla concorrência e aos servidores pertencentes ao quadro permanente ativo das seguintes instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II.

A bibliografia que será utilizada durante o ENA está disponível aqui.

As informações detalhadas sobre as inscrições podem ser obtidas no Edital 02/2022 ProfEPT no link: https://profept.selecao.net.br