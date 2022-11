O Podemos Estadual elogiou a articulação política da presidente do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), para a incorporação do Partido Social Cristão (PSC). O anúncio foi feito na terça-feira (22) pela presidente nacional do Podemos e pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo.

Com a incorporação, o Podemos fica fortalecido não só em nível nacional quanto em termos locais, já que em Rondônia começa a legislatura de 2023 com o reforço de mais um deputado, Luizinho Goebel e a deputada dra Taissa Souza. Sigla vai se chamar Podemos e vai manter o número de urna do PSC: 20.

Em nota conjunta divulgada à imprensa, os partidos afirmam que “o novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito”. Com a incorporação, o Podemos contará com uma bancada de 18 deputados na próxima legislatura, a oitava maior da Câmara, à frente de PDT, PSB e PSDB. No Senado, a bancada será de 7 parlamentares. Serão 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o País.

“A união de Podemos e PSC é a união de princípios e valores. Uma união que começou em 2018, com Alvaro Dias, candidato a presidente, e Paulo Rabello, vice. Uma união que hoje se consolida de forma mais efetiva, numa proposta aprovada de forma unânime por todos os representantes de ambos os partidos”, comemorou a presidente do Podemos, Renata Abreu.

COMUNICADO OFICIAL

Podemos e Partido Social Cristão (PSC) decidem se unir em uma só legenda. O novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do pacto federativo, a harmonia entre os poderes, o desenvolvimento econômico voltado à inclusão social, com responsabilidade fiscal e respeito ao meio-ambiente, e com todos os valores éticos e morais, enfim, que historicamente conformam o comportamento do povo brasileiro.

