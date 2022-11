Foi aprovado nesta última quarta-feira, 23, na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, o Projeto de Lei 2892/21, de autoria do deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO), que cria o campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Ponta do Abunã, no distrito de Extrema, em Porto Velho.

Mauro agradeceu a aprovação por unanimidade e ressaltou a importância social e técnica da criação do campus do IFRO na Ponta do Abunã.

“A dificuldade de desenvolvimento econômico e de acesso aos serviços públicos básicos da região é notória e antiga. Então, trazer o campus vai beneficiar mais de 15 mil pessoas, que estão distantes 300 km da sede do município de Porto Velho, e vão poder ter acesso à educação profissional e tecnológica mais perto de casa”, disse Nazif.